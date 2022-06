- Wiele środowisk , nawet niektórzy decydenci zdają się myśleć, że najlepiej by było, by banki przestały działać. A jeśli działają, to żeby udzielały kredytów nieodpłatnych albo żeby nie trzeba było ich zwracać. Życzę gospodarce, by ten „atak cywilizacyjny” udało się odeprzeć, bo jest to w najlepszym interesie nie tylko banków, ale też ich klientów - podkreślał Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny DGP i przewodniczący kapituły „Gwiazd bankowości”. - W dyskusji publicznej brakuje stanowczego powiedzenia, że sektor bankowy musi być rentowny. Rentowność to jest stabilność sektora, bezpieczeństwo naszych depozytów, ale też możliwość finansowania naszej gospodarki - dodał Przemysław Paprotny, partner w PwC.