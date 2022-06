Biorąc pod uwagę maksymalną możliwą do zdobycia punktację, prawie połowę łącznego wyniku można uzyskać za rezultaty finansowe. Świadczą one o jakości zarządzania, są ważne dla inwestorów - tak strategicznych, jak i finansowych - ale też dla klientów; banki z dobrymi wynikami zapewniają większe bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy.

To kategoria, w której liczą się takie wskaźniki jak: rentowność kapitału, wysokość marży odsetkowej i prowizyjnej czy koszty ryzyka. Bezkonkurencyjny okazał się tu ING Bank Śląski , na którego korzyść przemawiała zwłaszcza wysoka, kilkunastoprocentowa stopa zwrotu z kapitału. Z punktu widzenia inwestorów to podstawowy element, który decyduje m.in. o możliwości wypłaty dywidendy, ale też o perspektywach rozwojowych konkretnej instytucji.

#WZROST Tu na kolejność banków ma wpływ dynamika aktywów, przychodów, zysku netto czy tempo akwizycji klientów. Lidera tej części konkursu - Bank Pekao - wyróżnia to, że o ponad połowę zwiększył liczbę klientów biznesowych, a wartość należności od przedsiębiorstw - o 20 proc. Na punktację w tej kategorii przełożyło się także niemal podwojenie zysku netto w porównaniu z 2020 r. Zajmujący drugie miejsce ING Bank Śląski zanotował 11-proc. przyrost przychodów, a także 20-proc. przyrost należności wobec klientów indywidualnych. Zwiększanie portfela kredytowego w segmencie detalicznym było również mocną stroną BNP Paribas Bank Polska.

#STABILNOŚĆ W tej kategorii ocenie podlega struktura bilansu, znaczenie ma poziom niespłacanych należności czy wskaźników kapitałowych. Pierwsze miejsce zajął tu ING Bank Śląski. Zawdzięcza je m.in. wysokiemu udziałowi wyniku prowizyjnego w przychodach. Drugie miejsce, z minimalnie słabszym wynikiem, zajął Bank Pekao, który wyróżnia się dobrą pozycją kapitałową - przede wszystkim 9,5-proc. udziałem funduszy własnych w sumie bilansowej. Wysoka proporcja prowizji w całkowitej kwocie przychodów to również mocna strona BNP Paribas, który ulokował się na trzeciej pozycji.

Taką samą wagę, jak to, co banki prezentują w sprawozdaniach finansowych, mają w naszym rankingu kategorie, w których pod uwagę brane są oceny innowacyjności, postrzegania przez klientów oraz podejścia do kwestii środowiskowych i społecznych.

Drugie miejsce zajął mBank, którego zgłoszenie dotyczy wprowadzenia voicebota Marka, aplikację mobilną do konta dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz otwieranie konta z wykorzystaniem e-dowodu. Trzecie miejsce w rankingu innowacyjności przypadło PKO BP, który również pochwalił się voicebotami i robotyzacją - ale w odniesieniu do własnych procesów biznesowych. Zgłosił także do konkursu ubezpieczenie mieszkań wykorzystujące technologię smart-house.

Ankiety z danymi od banków zbieraliśmy na początku maja. Pod koniec maja odbyło się - zdalnie - posiedzenie kapituły, które zatwierdziło wyniki rankingu (swoje wskazania co do oceny ogólnej oraz przykładów innowacji poszczególni członkowie kapituły przekazywali redakcji i PwC niezależnie od siebie). Ocenie poddane zostały następujące instytucje: Alior Bank, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Polska, mBank, Nest Bank, PKO BP oraz Santander Bank Polska. Do konkursu w kategorii bank specjalistyczny stanął również PKO Bank Hipoteczny, ale ponieważ było to jedyne takie zgłoszenie, nie zdecydowaliśmy się na rozstrzygnięcie. ©℗