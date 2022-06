Jaka jest obecnie wiarygodność ekonomiczna Polski - to temat panelu Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się dziś w Sopocie. Dyskusja będzie okazją do zaprezentowania wyników „Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski”, opracowanego przez zespół kierowany przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. - Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać, a nie niszczyć - podkreśla prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, który poprowadzi panel.

- Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną, sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup, prowadzi to m.in. do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji - podkreśla prof. Hausner.