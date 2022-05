Dostępność nowego programu jest ograniczona przez limity cenowe domów i mieszkań. Eksperci podkreślają, że w niektórych miastach do kredytu z gwarancją BGK kwalifikuje się kilka, kilkanaście procent mieszkań dostępnych na rynku. Limity mają być zwiększone. – Rozpoczęliśmy prace nad zmianami do ustawy, które ulepszą program i dostosują go do aktualnej sytuacji. Pozwoli to większej liczbie zainteresowanych skorzystać z kredytu – zapowiada Piotr Uściński, wiceminister rozwoju.