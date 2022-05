Do tego efekt w postaci napływu nowej grupy konsumentów, jaką są uchodźcy z Ukrainy, zacznie tracić na sile. - Niezbędne do życia w Polsce wydatki, a związane z zakupem mebli, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego, już ponieśli. Teraz, jeśli będą wydawać pieniądze , to głównie na jedzenie - mówi Jakub Olipra z departamentu analiz makroekonomicznych banku Credit Agricole. Eksperci zwracają również uwagę, że mamy też do czynienia z powrotami uchodźców. Jak podaje Straż Graniczna, od 24 lutego do naszego kraju przyjechało w sumie ponad 3,55 mln Ukraińców. Do Ukrainy wróciło 1,5 mln.