Najwyżej jest inflacja z wyłączeniem cen administrowanych, co oznacza, że obecne tempo wzrostu tylko w niewielkim zakresie jest wynikiem decyzji urzędów czy samorządów. Najniżej jest inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii. To z kolei wskazówka, że więcej niż jedną trzecią głównego wskaźnika inflacji zawdzięczamy czynnikom spoza naszej gospodarki – stąd popularność określenia „putinflacja”. Wskaźnik z wyłączeniem cen żywności i energii również jest jednak najwyższy w historii, co świadczy o rosnącej presji popytowej.