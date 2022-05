Jak wygląda dorobek Glapińskiego na tle poprzedników z ostatnich dwóch dekad? Wyróżnia go przede wszystkim wysoka inflacja. W kwietniu, według wstępnych danych GUS, urosła ona do 12,3 proc. Celem naszego banku centralnego jest inflacja na poziomie 2,5 proc. Przyśpieszenie cen to w dużej mierze efekt czynników zewnętrznych: drożejącej żywności i paliw, co zawdzięczamy agresji Rosji na Ukrainę. Ale najwyższa od co najmniej dwóch dekad jest również inflacja bazowa pokazująca presję popytową i to na nią ma wpływ polityka pieniężna.