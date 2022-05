Nie znaczy to jednak, że jeśli 14. emerytury nie będzie, to budżet sporo zaoszczędzi. Szykuje się bowiem rekordowa waloryzacja rent i emerytur. Rząd w APK prognozuje na ten rok średnioroczną inflację na poziomie 9,1 proc. Niestety, w przeciwieństwie do poprzednich lat nie ma w tym dokumencie prognozy realnego wzrostu płac, można jednak posłużyć się danymi GUS , według których w zeszłym roku płace wzrosły o 3 proc. powyżej inflacji. Gdyby to samo wydarzyło się w bieżącym roku, wskaźnik waloryzacji świadczeń zbliżyłby się do 10 proc. Może być jeszcze wyższy, ale ostatecznie przekonamy się o tym dopiero na początku przyszłego roku. Swoje trzy grosze zawsze może dorzucić rząd i tak jak w tym roku dać więcej, niż wynikałoby z ustawy. - To kwestia na jakim poziomie się zatrzymamy: czy waloryzacja będzie minimalna, czy będzie jeszcze coś na plus - powiedział DGP w Katowicach wiceminister finansów Sebastian Skuza.