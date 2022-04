Prognozy wzrostu na ten rok to przeciętnie 3,5 proc. wobec 4,4 proc. przewidywanych jeszcze trzy miesiące temu. Szacunki średniej inflacji w tym roku zostały z kolei podniesione z niespełna 8 proc. do ok. 10,5 proc. - wynika z ankiety DGP wśród ekonomistów 15 krajowych instytucji.

Analitycy w większości uwzględnili już w swoich przewidywaniach wyższą od prognoz inflację w marcu. Wstępne dane GUS mówią, że ceny płacone przez konsumentów były w ubiegłym miesiącu o 10,9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z dwucyfrową inflacją mamy do czynienia pierwszy raz od połowy 2000 r. - Inflacja jeszcze trochę przyśpieszy, przede wszystkim za sprawą drożejącej żywności - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Zwraca uwagę, że w górę będą szybko szły również ceny usług