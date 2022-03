Ustalony z Narodowym Bankiem Polskim limit to 10 mld hrywien. Pierwsze dni akcji, która według nieoficjalnych informacji ma potrwać dwa miesiące, przyniosły więc wykorzystanie go w zaledwie 0,7 proc. Jedna osoba może wymienić maksymalnie 10 tys. hrywien. Chętnych do dokonania takiej transakcji do poniedziałku było mniej niż 10 tys. spośród ponad 2,3 mln osób, które uciekły do Polski z objętego działaniami wojennymi kraju.