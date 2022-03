Przed decyzją rady złoty umacniał się wobec głównych walut. O ile w poniedziałek euro kosztowało krótko nawet powyżej 5 zł, we wtorek kurs obniżył się do mniej niż 4,9 zł, po południu frank kosztował niespełna 4,82 zł, a dolar 4,47 zł. Z reakcji rynku na decyzję RPP można wnioskować, że była ona rozczarowaniem: zaraz po ogłoszeniu podwyżki stóp złoty stracił w stosunku do euro 5 gr i kurs euro wrócił do ponad 4,92 zł. Większość analityków spodziewała się, że oprocentowanie pójdzie w górę o 0,5 pkt proc., ale byli i tacy, którzy oczekiwali ruchu o 1-1,25 pkt proc.