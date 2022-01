Spadki na giełdach miały dwa główne powody. Jeden to spodziewane zaostrzenie polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych. W środę poznamy wynik styczniowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Choć rynek przewiduje, że główna stopa w USA pozostanie na poziomie zbliżonym do zera, to równocześnie jest oczekiwane zaostrzenie retoryki zapowiadające rychłe podwyżki stóp.