W 2021 r. wzrost dotyczył praktycznie wszystkich znaczących sektorów gospodarki. Spadek, i to też tylko o 0,4 proc., odnotowano jedynie w budownictwie. Wynika to z tego, że akurat na tę gałąź gospodarki pandemia większego wpływu nie miała i 2020 r. był dla branży bardzo dobry. Zgodnie z zapowiedziami rządu Olafa Scholza w najbliższych latach powinno być jeszcze lepiej, ponieważ ma być budowanych więcej mieszkań i domów - docelowo 400 tys. rocznie, gdy w 2020 r. było to nieco ponad 300 tys. A to będzie miało znaczny wpływ na gospodarkę.