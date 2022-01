PMI rośnie natomiast na Dalekim Wschodzie. Chiński wskaźnik, który minimalnie wzrósł z 50,1 do 50,3, wskazuje na nieznaczną poprawę kondycji tamtejszego przemysłu. To wynik lepszy, niż oczekiwali analitycy - spodziewali się, że grudniowy indeks zatrzyma się idealnie na granicy koniunktury. Państwo Środka liczy, że po dobrych wynikach produkcyjnych miesiąc wcześniej (wzrost w listopadzie o 3,8 proc., wobec 3,5 proc. w październiku) powróci na ścieżkę przyspieszania gospodarczego. Część ekspertów ma jednak co do tego wątpliwości. Japońska firma finansowa Nomura prognozuje, że w styczniu Chiny osiągną poziom 50 pkt z powodu zimowych igrzysk olimpijskich oraz powrotu do wyższej aktywności azjatyckiej konkurencji dotychczas bardziej poszkodowanej na skutek nowej fali COVID-19. W grudniu wzrosły bowiem indeksy Korei Południowej (z 50,9 do 51,9 pkt), Filipin (z 51,7 do 51,8 pkt) czy Tajwanu (z 54,9 do 55,5 pkt). ©℗