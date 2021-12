„Taki silny rezultat pojawił się w warunkach pogarszania się wskaźników nastrojów konsumentów z uwagi na wysoką inflację. Wygląda więc na to, że środowisko wysokiej inflacji nie zmusza gospodarstw domowych do ograniczania zakupów, a zamiast tego skłania do szybszej realizacji popytu, skoro ceny będą dalej rosły. Jest to możliwe dzięki solidnej dynamice dochodów” - skomentowali dane na temat sprzedaży ekonomiści Santander Bank Polska.