„Nie mamy wątpliwości co do tego, że RPP podwyższy stopy procentowe w środę, ale skala ruchu nie jest już taka oczywista, dlatego że sygnały wysyłane z banku centralnego są (wciąż) wielokierunkowe. Warto zwrócić uwagę, że w wypowiedziach prezesa Glapińskiego nieustannie powtarzają się zastrzeżenia, że podwyżki nie mogą być nadmierne, aby nie osłabić wzrostu i nie zwiększyć bezrobocia. Nowy wariant koronawirusa Omikron, spadki cen ropy naftowej i tarcza «antyinflacyjna» rządu mogą być dla RPP argumentami przeciw mocnej reakcji w grudniu” - napisali analitycy Santandera w weekendowym raporcie.

Szef NBP Adam Glapiński stwierdził w ubiegłym tygodniu, że „będziemy starali się sprowadzić inflację do minimalnych poziomów. Ale nie kosztem dużego bezrobocia”. Podwyżki stóp procentowych skutkują ograniczeniem tempa wzrostu gospodarki , co przekłada się na wzrost liczby osób bez pracy.

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie roczna inflacja osiągnęła 7,7 proc. Była najwyższa od grudnia 2000 r. - wtedy dobiegał końca proces dezinflacji w polskiej gospodarce zapoczątkowany 10 lat wcześniej „planem Balcerowicza”. Dynamika cen w minionym miesiącu kolejny raz okazała się zaskoczeniem dla analityków. W poprzednich dwóch miesiącach na inflacyjne niespodzianki Rada Polityki Pieniężnej reagowała podwyżkami stóp procentowych. Główna stopa NBP, która po wybuchu pandemii została sprowadzona z 1,5 proc. do 0,1 proc., w październiku wzrosła do 0,5 proc., a w ubiegłym miesiącu do 1,25 proc.

Kurs złotego w stosunku do amerykańskiej waluty obniżył się w tym czasie o ponad 7 proc. Deklarowana przez przedstawicieli banku centralnego niechęć do szybkich podwyżek stóp była jednym z powodów słabości naszej waluty. W ostatnich dniach złotemu pomagały spekulacje co do uruchomienia wypłat dla Polski unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, osłabienie dolara na światowych rynkach i perspektywa grudniowej podwyżki stóp.