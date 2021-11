Teraz bank centralny odżegnuje się do możliwości pojawienia się na Foreksie, chociaż słaby złoty wpływa negatywnie na ceny importu, co dodatkowo przekłada się na wyższą inflację, a szczególnie takie jej kategorie jak np. ceny paliw. Na razie to jednak snu z powiek Adamowi Glapińskiemu nie spędza. - Jeżeli chodzi o kurs złotego, […] jego obecny poziom wspiera wzrost aktywności gospodarczej. […] Wobec silnych negatywnych szoków zewnętrznych nawet wyraźna aprecjacja kursu nie doprowadziłaby do jakiegoś istotnego spadku bieżącej inflacji. Byłaby natomiast dotkliwa dla eksporterów i wobec tego niekorzystna dla gospodarki - mówił we wtorkowym wywiadzie dla „Hungarian Business Daily” prezes NBP.