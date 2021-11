Najwyraźniej prezes chce mieć możliwość odcięcia od konferencji prasowych członków RPP, którzy mogliby wchodzić w publiczne polemiki czy podważać twierdzenia szefa banku centralnego. Jeszcze bardziej dotkliwe może być odcięcie ich od informacji . Adam Glapiński chwalił się nawet ostatnio, że NBP ma najlepszy aparat analityczny w Polsce. W tym kontekście dziwne wydaje się potencjalne pozbawienie członków RPP podstaw do wyrobienia sobie poglądu na to, co dzieje się w polskiej gospodarce. Może wynika to z obaw, by nowi członkowie RPP nie formułowali konkurencyjnych pomysłów na politykę pieniężną, posługując się marką analiz NBP. Ale nawet taki argument nie wyjaśnia tak daleko idącej zmiany.