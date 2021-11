Nawet bez podwyżek oficjalnych stóp banku centralnego oferowane klientom oprocentowanie nowych kredytów szybko idzie w górę. Dotyczy to jednego z segmentów rynku: hipotek o stałej stopie procentowej. Drożeją one w ostatnim czasie znacznie szybciej niż kredyty na stopę zmienną.

- W otoczeniu coraz wyższej inflacji branie takiego kredytu nadal ma duży sens. Dziś mamy do czynienia z realnie ujemnymi stopami procentowymi i kredyty o zmiennym oprocentowaniu wydają się dużo tańsze. Ale ujemne realne stopy to nigdy nie było trwałe zjawisko. To zdarzało się po kryzysach, po wojnach. Później były jednak przywracane stopy powyżej poziomu inflacji - wskazuje były prezes jednego z banków hipotecznych.

Stawki dla nowych kredytów stałoprocentowych rosną ze względu na to, co dzieje się z długoterminowymi stopami procentowymi na rynku. Najlepiej pokazuje to zmiana rentowności 5-letnich obligacji skarbowych. Na początku tego roku nie przekraczała 0,5 proc. Obecnie zbliża się do 2,5 proc.