- Bank pomostowy z natury rzeczy jest rozwiązaniem tymczasowym. Sprzedaż Banku Nowego BFG kończy okres tymczasowości. Kwota transakcji to 100 mln zł, czyli tyle, ile wynosił kapitał banku pomostowego opłacony przez BFG. Teraz ta kwota wraca do Funduszu, co potwierdza, że przymusowa restrukturyzacja z użyciem instytucji pomostowej była racjonalnym i najlepszym rozwiązaniem bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się PBS - komentuje Piotr Tomaszewski, prezes BFG.