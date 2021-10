"Bardzo poważnie podchodzimy do propozycji KNF, cały czas pracujemy nad rozwiązaniem technologicznym, [...] ale jeszcze cały czas decyzja nie została podjęta, cały czas jest wiele niewiadomych [...] cały czas jest niepewność prawna, związana z brakiem wyroku Sądu Najwyższego" - powiedział Gajewski podczas telekonferencji.

Jak podkreślił, priorytetem dla banku jest, żeby ugody, które będzie zawierali z klientami miały rzeczywiście bardzo solidną podstawę prawną i nie mogły być potem wzruszane.

"To jest dla nas podstawowa przesłanka do przystąpienia do tych ugód. Decyzja jeszcze nie została podjęta ostatecznie. Cały czas trwają testy, więc nawet nie mogę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili przygotowani technologicznie, operacyjnie, żeby tego typu ugody zawierać" - dodał.

Prezes poinformował, że bank bierze pod uwagę zarówno przystąpienie do zawierania ugód według propozycji KNF, jak i według autorskiego pomysłu.

"Nie wykluczamy ani jednego, ani drugiego. Testujemy rozwiązanie jedno i drugie. Priorytetem jest pewność rozwiązania prawnego, a tę pewność rozwiązania prawnego daje przede wszystkim rozwiązanie KNF, bo jest to ugoda przed sądem polubownym przy KNF. Bez tego elementu jest tutaj cały czas ryzyko wzruszeniem potem tej ugody i ponownego sporu z klientem" - powiedział Gajewski.

"Na koniec września mieliśmy ponad 7 tys. spraw i jest to wzrost o 17% w stosunku do końca czerwca, a więc widać, że liczba tych spraw przyrasta. Zostaliśmy pozwani w 7 600 postępowaniach, a wartość sporu to jest 1 812 mln zł" - powiedział także prezes.

Liczba pozwów dla całej grupy Santander Bank Polska na koniec września wyniosła 7 603 wobec 6 500 na koniec czerwca br.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 229,31 mld zł na koniec 2020 r.