- Miesięczna liczba transakcji jest obecnie liczona w dziesiątkach tysięcy, a środki zgromadzone przez naszych klientów w akcjach zagranicznych urosły siedmiokrotnie od początku zeszłego roku. Akcje zagraniczne cieszą się szczególnym powodzeniem wśród młodego pokolenia inwestorów. W grupie wiekowej do 30. roku życia ok. 40 proc. wszystkich transakcji to transakcje dokonywane właśnie za granicą - wskazuje Szymański.