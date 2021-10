„W związku z notowaną od dłuższego czasu wyraźną aprecjacją kursu franka szwajcarskiego oraz niekorzystnymi zmianami wycen rynkowych posiadanych przez bank skarbowych papierów wartościowych, według szacunków przeprowadzonych na dzień 11 października 2021 r., wartość współczynnika kapitałowego Tier 1 (na poziomie jednostkowym) obniżyła się do poziomu ok. 5,8 proc., tj. o ok. 0,2 p.p. poniżej progu (…) Rozporządzenia CRR” - taką informację przekazał we wtorek po sesji giełdowej Getin Noble Bank.