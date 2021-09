Ostatnie dwa miesiące przyniosły wzrost zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu kredytów. W skali roku nadal jednak jego wartość się obniża – wynika z danych opublikowanych w środę przez Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że wciąż brakuje popytu na kredyt. Banki z jednej strony deklarują, że są gotowe rozwijać akcję kredytową. Lecz także nie ukrywają, że byłyby skłonne do większego zaangażowania we wspomaganie gospodarki w wychodzeniu z kryzysu, gdyby władze zdecydowały się poprawić warunki funkcjonowania sektora.