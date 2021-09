Evergrande, drugi co do wielkości chiński deweloper mieszkaniowy, zapowiedział w środę, że obsłuży w terminie przypadającą na dziś zapłatę odsetek od swoich obligacji notowanych na giełdzie w Shenzhen. Szczegółów nie podano. Wyjaśniono jedynie, że spółka doszła do porozumienia z posiadaczami obligacji.

W ostatnim raporcie rocznym sama firma przedstawiała ograniczenia tak: „Nasze cele w zakresie spełnienia rządowych wymogów «trzech czerwonych linii» są następujące: wskaźnik długu do kapitału poniżej 100 proc. do 30 czerwca 2021 r.; gotówka do długu krótkoterminowy powyżej jednego do 31 grudnia 2021 r. i wskaźnik zobowiązania do aktywów poniżej 70 proc. do 31 grudnia 2022 r. Do tego czasu możemy osiągnąć «trzy zielone linie»”. Czerwone linie oznaczają konieczność redukcji zadłużenia, zielone – możliwość rozwoju.