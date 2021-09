– W ustawie budżetowej na 2021 r. zapisano 400 mln zł na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Szacuje się, że po sezonie wiosennej sprzedaży ubezpieczeń upraw środki te wykorzystane zostały w około 54 proc. To oznacza, że budżet , który pozostał, nie wystarczy na zabezpieczenie wszystkich potrzeb ubezpieczeniowych rolników tej jesieni i nie wszyscy rolnicy, którzy będą chcieli ubezpieczyć swoje uprawy z dopłatami do składki, będą mogli to zrobić – zaznacza Krzysztof Mrówka, dyrektor departamentu ubezpieczeń rolnych w Generali.