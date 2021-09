Nie jest to najwyższy wskaźnik w ostatnich kilkunastu miesiącach. Oczekiwania inflacyjne poszły mocno w górę na początku pandemii. Polacy rzucili się wtedy do sklepów, by robić zapasy . A równocześnie na początku minionego roku inflacja stała się gorącym tematem, bo wyraźnie przekraczała 4 proc.