– Nasza gospodarka jest dość zróżnicowana, co sprawia, że i sprzedaż zagraniczna jest mocno zdywersyfikowana. W tej sytuacji trudno o jakieś „hity eksportowe”. Jest wiele branż, które notują przyzwoite wzrosty, ale niewystarczające do tego, by się mocno wyróżnić. Efekt jest taki, że nie widać czegoś, co byłoby zdecydowaną polską specjalnością – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.