To, jak wielka była skala tego działania, pokazuje dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli obliczany według unijnej metodologii. W 2020 r. państwowy dług publiczny wyniósł 1,112 bln zł, w tym roku – zgodnie z prognozami MF – ma urosnąć do 1,114 bln zł, a za rok zwiększyć się do 1,16 bln zł. W tym samym czasie dług obliczany według metodologii UE to odpowiednio: 1,336 bln zł, 1435 bln zł i 1,511 bln zł. Tylko w przyszłym roku różnica pomiędzy obiema metodologiami wyniesie ponad 350 mld zł (ok. 13 proc. PKB). – To już prawie jedna czwarta długu, co czwarta złotówka długu idzie poza kontrolą parlamentu i społeczeństwa – alarmuje Dudek. W relacji do PKB dług zarówno ten liczony zgodnie z polskimi, jak i unijnymi standardami, ma się obniżać, a to dla inwestorów pożyczających rządowi pieniądze najważniejsze.