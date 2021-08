Jak dodaje, bank uczestniczy w pracach zespołu ze względu na swoje doświadczenie w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego zarówno w formule funduszy inwestycyjnych, jak i programów rządowych. Według Czyż BGK przeanalizował praktykę rynków, na których REIT-y cieszą się dużą popularnością, np. Stanów Zjednoczonych , Holandii czy Francji. – Na tej podstawie uważamy, że warto rozważyć umożliwienie inwestorom dostępu do inwestycji na rynku nieruchomości w nowych formach. Może przyczynić się to do ożywienia inwestycji w najem nieruchomości, np. handlowych, magazynowych, biurowych, jak również do m.in. stworzenia nowych miejsc pracy czy budowania wykwalifikowanych zespołów zarządzających funduszami nieruchomościowymi itp. – argumentuje.