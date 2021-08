W budżecie znajdą się pieniądze na programy społeczne, w tym planowany od przyszłego roku rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli świadczenia na rzecz dzieci do trzech lat. Wydatki na ochronę zdrowia mają urosnąć do 5,75 proc. PKB (rok później powinny osiągnąć 6 proc.), a na obronność – do 2,2 proc. PKB (minimum wymagane przez Pakt Północnoatlantycki to 2 proc.). W planach jest także zwiększenie wydatków na naukę.