Adam Marciniak był w grupie menedżerów ściągniętych do PKO BP przez Zbigniewa Jagiełłę z grupy Pekao, czyli największego konkurenta (Jagiełło był prezesem TFI należącego do Pekao). Marciniak dołączył do zarządu PKO w 2017 r. W latach 2011–2017 pełnił funkcję dyrektora pionu rozwoju i utrzymania aplikacji PKO BP, od 2011 do 2014 r. był wiceprezesem Inteligo Financial Services, a do 2017 r. członkiem rady nadzorczej PKO Banku Hipotecznego. Jest przewodniczącym rad nadzorczych spółki zależnej PKO Finat oraz Operatora Chmury Krajowej – technologicznego joint venture największego polskiego banku i Polskiego Funduszu Rozwoju.