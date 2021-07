Rezerwy walutowe są na ogół zarządzane przez banki centralne w sposób konserwatywny – pieniądze są lokowane przede wszystkim w obligacje państw z wysokim ratingiem. Z najnowszego raportu Official Monetary and Financial Institutions Forum – think tanku zajmującego się m.in. bankowością centralną, wynika jednak, że na koniec 2020 r. światowe banki miały ulokowane na rynkach akcji 8 proc. swoich aktywów. 11 proc. stanowiły obligacje przedsiębiorstw – bardziej ryzykowne niż papiery wypuszczane przez rządy.