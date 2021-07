Historia niektórych funduszy okazała się jednak krótsza niż przypuszczano. Sztandarowym przykładem jest utworzony w 2018 r. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Plany były ambitne – do 2027 r. rząd miał zasilić go kwotą ok. 5 mld zł. Pieniądze miały trafić na dopłaty do autobusów i samochodów elektrycznych, a także infrastrukturę ładowania. Ostatecznie okazało się jednak, że uruchomienie nowego mechanizmu jest zbyt skomplikowane formalnie i w dłuższej perspektywie nieopłacalne – stąd w ubiegłym roku zlikwidowano go, a rozwojem programów elektromobilnych zajął się istniejący już wcześniej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.