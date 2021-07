Podniesienie się poziomu wzrostu potencjalnego może mieć trzy źródła: wzrost produktywności, zwiększenie kapitału wytwórczego bądź przyrost siły roboczej. Według banku centralnego decydująca będzie produktywność. Analitycy banku centralnego wskazują poprawę wydajności pracy po okresie pandemii COVID-19. „Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej istotnie zmniejszyła się liczba nieobecności pracowników, a większość osób powróciła do trybu pracy sprzed pandemii. Jednocześnie duża część zatrudnionych świadczących pracę zdalną nabyła już umiejętności potrzebne do jej efektywnego wykonywania” – twierdzą.

– Po wybuchu pandemii mieliśmy spadki aktywności zawodowej, zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz w tzw. prime age (25–44 lata – red.). Ale w miarę upływu czasu widać odwrócenie sytuacji. Podobnie z imigracją: na początku mieliśmy wyraźny odpływ, ale biorąc pod uwagę saldo, od lutego 2020 r. jesteśmy już powyżej poziomu sprzed pandemii. Spodziewamy się, że w kolejnych krajach migracja będzie rosła – prawdopodobnie spoza Ukrainy. To będzie łagodzić napięcia na rynku pracy – tak sytuację rysuje Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora departamentu analiz ekonomicznych NBP. Zaznacza, że w przemyśle wciąż poziom zatrudnienia jest obniżony. – To pokazuje, że przemysł jest „poobijany” przez pandemię, ale to także efekt automatyzacji. Prawdopodobnie to proces trwały, który jednak daje zasób pracy do innych sektorów – wskazał.