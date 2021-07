Niedobory to efekt pandemicznych cięć wydobycia. Gdy wiosną 2020 r. za sprawą zamrożenia gospodarki gwałtownie spadł popyt, producenci postanowili ratować ceny poprzez radykalne obniżenie wydobycia. Spadło ono o ok. 10 mln baryłek dziennie, czyli blisko 10 proc. produkcji. Z czasem stopniowo luzowano limity, jednak teraz pojawił się spór. Wśród członków panuje zgoda, że trzeba zwiększać podaż, aby zapobiec dalszemu windowaniu cen. Arabia Saudyjska i Rosja zaproponowały, aby od sierpnia do grudnia stopniowo zwiększać wydobycie do ok. 2 mld baryłek dziennie. Chcą jednak utrzymać trwającą docelowo do kwietnia 2022 r. umowę opisującą podział wydobycia przypadający na poszczególne kraje.