„Presja inflacyjna nadal rosła wraz ze wzrostem cen środków produkcji, co przełożyło się na najsilniejsze podwyżki cen finalnych, jakie kiedykolwiek zmierzono w badaniu. Problem z tymi ankietami polega na tym, że mierzą one liczbę firm, które wskazują wyższe ceny, a nie skalę zwyżek. W tej fazie ponownego otwarcia może to zawyżać oczekiwania co do tempa inflacji” – zwracają uwagę ekonomiści grupy ING.