Podobnie tłumaczy się Budimex, numer dwa na liście największych dłużników według rejestru. Spółka twierdzi, że niezapłacone 6,2 mld zł figurujące w zestawieniu to nieporozumienie, które jest splotem pomyłki służb finansowych firmy, a także np. kwestii terminów księgowania spłat. Firma wysłała już sprostowanie do MRPiT, twierdzi, że w rejestrze powinna być kwota 765 mln zł, ale nawet po poprawce nie pokazuje ona rzeczywistych praktyk płatniczych spółki. – Raport obejmuje także płatności, które nie mogły być zrealizowane terminowo, ponieważ np. dotyczyły usług , których wykonanie kwestionowaliśmy i czekaliśmy na ich zrealizowanie do końca, albo których realizacja się przedłużała, a wystawca wcześniej wystawił fakturę – mówi Michał Wrzosek, rzecznik Budimeksu. Dodaje, że wśród zobowiązań, które widnieją jako niezapłacone, są też takie, które spółka uregulowałaby w terminie, ale faktura trafiła do niej z poślizgiem, np. przez błąd w adresie. – W przypadku zamówień publicznych, które realizujemy, a które stanowią ok. 70 proc. wartości kontraktów budowlanych, najpierw musimy zapłacić podwykonawcom, żeby później móc wystawić fakturę zamawiającemu inwestorowi, a więc zależy nam na nietworzeniu zatorów płatniczych – zwraca uwagę Michał Wrzosek.