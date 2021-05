Jeśli więc Polski Ład ma być realizowany, to rząd musi coś zmienić w planach na OFE. Minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że na tapecie jest pomysł, by opłata przekształceniowa została obniżona z 15 do 10 czy nawet 8 proc. To ma być remedium dla scenariusza, w którym wszyscy ruszają do ZUS. Tyle że to wciąż dużo i nadal trudno będzie wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj mam oddać ileś procent państwu, jeśli na horyzoncie jest wizja, w której podatku od emerytur nie ma. Możliwe więc, że potrzebne jest zmniejszenie opłaty do 5 proc. To w pewien sposób zminimalizowałoby wpływ planów z Polskiego Ładu, ale także wysokich waloryzacji na kontach w ZUS, które będą efektem wysokiego wzrostu płac. Rząd musi sobie kolejny raz odpowiedzieć na pytanie, co chce zrobić z oszczędnościami w OFE? Może je zostawić tam, gdzie są, ale dziś stały się czymś w rodzaju ślepego wyrostka systemu emerytalnego. Są, ale nie wiadomo po co. W teorii to rynkowy komponent systemu, ale na koniec pieniądze i tak za pośrednictwem suwaka trafiają do ZUS. Wszystko po to, żeby przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie podlegały zmienności rynku kapitałowego, a na koniec i tak były wypłacone przez uprawniony do tego organ, czyli ZUS. W PiS są dzisiaj, a właściwie to zawsze byli, zwolennicy dwóch opcji. Premier Mateusz Morawiecki proponuje to, co zakłada obecny pomysł na OFE, czyli „prywatyzację” oszczędności z funduszy w postaci przelania ich na IKE. Dla tych, którym nie po drodze z rynkiem, jest wariant wyboru ZUS i zaliczenia kapitału z OFE do konta emerytalnego. Wybór IKE to oszczędzanie na własną rękę z opcją dziedziczenia i niższe świadczenie z ZUS. Wybór ZUS właściwie nic nie zmienia.