Wewnątrz samego obozu PiS można usłyszeć rozbieżne opinie na temat znaczenia dymisji. Nasi rozmówcy zwracają jednak uwagę, że pojawiła się kilka dni przed zapowiadaną premierą Nowego Ładu, który jest traktowany jako najważniejsze zadanie premiera Morawieckiego. ‒ Można znaleźć inne zadania dla ludzi o nieprzeciętnym talencie. Nie wydaje się, by to była zła rzecz dla środowiska premiera ‒ podkreśla polityk PiS. W tym kontekście pojawiły się nawet pytania, czy były prezes banku nie zostanie ministrem finansów. Także inny nasz rozmówca zwraca uwagę, że celem prezesa PiS w kontekście PKO BP wcale nie musi być długofalowe osłabienie Morawieckiego. ‒ On jest Kaczyńskiemu potrzebny, to jest element pewnego równoważenia wpływów w partii i wśród koalicjantów. Natomiast jaki jest pomysł na obsadę prezesa PKO BP i czy Morawiecki utrzyma bank, to wie tylko prezes – twierdzi nasz rozmówca.