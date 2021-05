Problem, jak rozmawiać z rynkiem, gdy inflacja szybko rośnie i jest ryzyko, że będzie rosła nadal, a na zaostrzanie polityki pieniężnej jest za wcześnie ze względu na ciągle słaby wzrost gospodarczy, nie jest tylko problemem NBP. Amerykański Fed musi trzymać nerwy na wodzy, choć inflacja w marcu wyniosła już 2,6 proc., a prognozy ekonomistów wskazują, że w kwietniu mogła wybić do 3,6 proc. Niemniej jednak cel działania Fed jest tak sformułowany, że może on z czystym sumieniem ignorować inflacyjne wyskoki, jeśli uzna je za jednorazowe. Ważne, by średnio wskaźnik wzrostu cen nie odbiegał od 2 proc., a stan gospodarki pozwalał na pełne zatrudnienie. I to jest główne pytanie, na które musi sobie odpowiadać Fed: przymknąć oko na wyższą inflację dziś, licząc na to, że spadnie i średni cel inflacyjny zostanie utrzymany, wspierając w ten sposób rynek pracy , czy zacieśniać politykę, ryzykując wzrost bezrobocia.