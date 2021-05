Prezes UOKiK i przewodniczący KNF swoje wystąpienia motywują troską o ochronę oszczędności Polaków i wyrażają obawę, że wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów skłoni część klientów do wycofania środków z systemu bankowego. Troska ta jest ze wszech miar godna uznania, jednak kierowana jest do niewłaściwego adresata. Erozja wartości oszczędności wiąże się przecież przede wszystkim z czynnikami makroekonomicznymi – polityką niskich stóp procentowych prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej, rosnącą inflacją, słabnącym kursem złotego czy wreszcie podatkiem Belki. Nie banki też wymyśliły zjawisko ujemnych stóp procentowych, które są dziełem banków centralnych.

Prawo cywilne ani nie kształtuje odsetek jako koniecznie dodatnich, ani nie przyznaje im wyłącznie funkcji wynagrodzenia za udostępniony kapitał. Główny przepis kodeksu cywilnego, który dotyczy odsetek (art. 359 k.c.), nie przesądza kierunku ich płatności. W kodeksie cywilnym w ogóle brak definicji odsetek – jest to jedno z tych pojęć, które są opisowe wobec zjawisk realnie „istniejących” w rzeczywistości społecznej (jak np. pieniądz). Jeżeli więc w gospodarce występują ujemne stopy procentowe, to – w braku przepisu, który stanowiłby inaczej – także odsetki w prawnym ujęciu mogą być ujemne. Pamiętajmy, że problematyka ujemnego oprocentowania pojawiła się w Polsce po raz pierwszy już kilka lat temu, gdy niektóre stopy referencyjne kredytów walutowych stały się ujemne. UOKiK nie miał wówczas wątpliwości, że ujemne oprocentowanie jest prawnie dopuszczalne i karał te banki, które próbowały twierdzić inaczej.

Z kolei istotą umowy rachunku bankowego w jej prawnym znaczeniu – inaczej niż twierdzą prezes UOKiK i przewodniczący KNF – nie jest udostępnianie kapitału bankowi, ale świadczenie przez bank usługi przechowywania środków pieniężnych (art. 725 k.c.: „bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku […] do przechowywania jego środków pieniężnych”). W ramach tej usługi deponent uzyskuje wiele korzyści (w tym: bezpieczeństwo, możliwość dokonywania rozliczeń pieniężnych, obniżenie kosztów transakcyjnych w porównaniu z przechowywaniem gotówki i obrotem gotówkowym), zaś bank może pobierać za tę usługę wynagrodzenie. Czy przybierze ono postać opłaty za prowadzenie rachunku czy ujemnego oprocentowania, jest kwestią wtórną. Z ekonomicznego punktu widzenia brak oprocentowania rachunku przy opłacie za jego prowadzenie i inflacji już dziś daje ten sam efekt co ujemne oprocentowanie.

Jednocześnie brak przepisu, który by nakazywał bankowi odpłatność na rzecz posiadacza rachunku za możliwość obracania „czasowo wolnymi” zdeponowanymi środkami (art. 726 k.c.). Jest to o tyle zrozumiałe, że „cena” pieniądza w zasadniczym stopniu zależy nie tyle od banków komercyjnych, ile od banku centralnego i od tego, co sam bank jest w stanie uzyskać od kredytobiorców. Zresztą historycznie i konstrukcyjnie zbliżone do umowy rachunku bankowego umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego także nie są w kodeksie cywilnym ukształtowane jako odpłatne.