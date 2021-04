– Część akcjonariuszy sygnalizowała nam, że decyzję co do ugód w sprawach walutowych kredytów mieszkaniowych należy opóźnić. Związane jest to z rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz z dwukrotnym odroczeniem przez ten sąd terminu posiedzenia Izby Cywilnej, a także ze zbliżającym się terminem wyroku TSUE w sprawie Banku BPH. Inni akcjonariusze sygnalizowali z kolei, że dalsze oczekiwanie przez bank na ukształtowanie się linii orzeczniczej jest bezcelowe, może być dla banku ryzykowne, a ogłoszenie gotowości do zawierania ugód doprowadzi w końcu do uporania się z kwestią niepewności z tytułu tych kredytów i stronę klientów, i banku – wyjaśniał Kozłowski.