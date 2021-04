Wynik z operacji finansowych pomniejsza rezerwa kursowa – ma ona stanowić zabezpieczenie na wypadek gwałtownego wzrostu wartości złotego. Ze sprawozdania banku wynika, że „oszacowanie rezerwy kursowej (równe wartości zagrożonej, pomniejszonej o przychody niezrealizowane z tytułu zmian kursu złotego do walut obcych)” to 63,6 mld zł wobec 22,8 mld zł rok wcześniej. Coroczny odpis to połowa nadwyżki między „przychodami ze zrealizowanych różnic kursowych” a „kosztami ze zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych”. W ub.r. było to niespełna 3,2 mld zł, co oznacza, że rezerwa urosła do niemal 9,9 mld zł. „Strata z lat ubiegłych”, która powstała w wyniku aprecjacji w 2007 r., wynosi niemal 12 mld zł.