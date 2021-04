Sama koncepcja obligacji rozwojowych nie jest nowa – pierwszy raz instrument pojawił się w zapowiedzi Planu Budowy Kapitału w 2016 r., potem wpisano go do rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w 2019 r. – Polscy przedsiębiorcy nie mają dziś łatwego dostępu do finansowania długoterminowych inwestycji, to wynika z badań EBI. Kredyty dłuższe niż 5-letnie nie są chętnie udzielane, bo wymagają wysokich zabezpieczeń. Jednocześnie banki rezygnują z oferowania lokat osobom fizycznym. Przedsiębiorcy nie mogą pozyskać finansowania, a oszczędzający nie mają jak ulokować pieniędzy, by uchronić je przed inflacją – wyjaśnia jeden z naszych rozmówców znający kulisy powstania całej koncepcji. Jak dodaje, emisja obligacji rozwojowych czy refinansowych nie zwiększą państwowego deficytu lub długu, bo będą to pieniądze od prywatnych inwestorów. – Brak podatku Belki zwiększy chęć sięgania po te instrumenty. Ponadto dotyczyłoby to w dużej mierze projektów z zakresu transformacji energetycznej, co wpisuje się w priorytety programowe EBI, EBOiR czy MFW – wskazuje nasz rozmówca.