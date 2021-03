Sądy od początku miały wątpliwości co do tego uprawnienia. Spółka w I instancji przegrała proces, ale rozpoznający sprawę w II instancji stołeczny sąd apelacyjny uznał, że w sprawie pojawił się na tyle poważny problem prawny, że trzeba go przedstawić do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.