– Zaskoczyło nas to, że złoty nie osłabił się zbyt mocno. To była niespodzianka, bo 10 lat wcześniej, w czasie światowego kryzysu finansowego, deprecjacja złotego była bardzo znacząca. Zadziałało to jako bardzo efektywny absorber szoku. Tym razem tak się nie stało – tak wyjaśniała sytuację podczas pierwszej fali pandemii. – Gospodarka jest dziś mocniejsza niż 10 lat temu, ale zauważyliśmy także, że gdy pod koniec roku nie łagodziliśmy dodatkowo polityki , inaczej niż inne kraje, pojawiła się presja aprecjacyjna złotego. Zdecydowaliśmy się działać i zainterweniować na rynku walutowym – dodała Kightley.

Pod koniec października kurs euro przekroczył 4,6 zł, później nastąpiło kilka tygodni aprecjacji krajowej waluty. Interwencje NBP wywindowały kurs euro z powrotem do ok. 4,5 zł. Biorąc pod uwagę tzw. nominalny efektywny kurs (czyli uśrednione notowania w stosunku do walut głównych partnerów handlowych) złoty jest obecnie o ok. 4 proc. słabszy niż w końcu 2019 r. Węgierski forint osłabił się w tym czasie o 7 proc., a korona jest na poziomie sprzed wybuchu pandemii. Do połowy grudnia złoty zachowywał się podobnie jak waluta Czech, później jednak wyraźnie stracił na wartości.

Analitycy zwracali początkowo uwagę, że interwencje NBP są nastawione przede wszystkim na wykreowanie wyższego wyniku finansowego banku centralnego, co będzie służyło poprawie dochodów budżetu (95 proc. zysku NBP trafia do kasy państwa). Prezes NBP Adam Glapiński podkreślał jednak, że celem było przeciwdziałanie presji aprecjacyjnej.

NBP, podobnie jak banki centralne Czech i Węgier, jest sceptyczny co do ewentualnych korzyści z członkostwa w strefie euro. I nic nie zapowiada, by miało się to zmienić.

W podobnym tonie wypowiadał się również Marek Mora, wiceprezes Narodowego Banku Czech. – Jesienią będziemy mieć wybory. W parlamencie może pojawić się większość, która byłaby chętna do przyjęcia euro. Nie sądzę, by euro miało znaczące poparcie w społeczeństwie. Nie myślę też, że COVID-19 ma jakiś wpływ na poparcie dla euro, czy to wśród wyborców, czy polityków. Raczej oceniałbym, że to może wpływać negatywnie. Patrząc na to, co dzieje się w strefie euro, na sytuację gospodarczą tam, nasza polityka pieniężna działa dobrze, nasza gospodarka działa dobrze, powinniśmy zostać przy koronie – stwierdził.