Bank centralny nie informuje jeszcze, jaka będzie mapa drogowa prac nad strategią. Można ją kierunkowo określić na podstawie dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli NBP. Finał prac nastąpi przed końcem roku – dokument jest priorytetem na 2021 r., co wskazywał prezes NBP w jednej ze swoich styczniowych wypowiedzi. To oznacza, że zespoły będą miały maksymalnie kilka miesięcy na opracowanie strategii w swoich obszarach tematycznych. Jakie to obszary, też już mniej więcej wiadomo: to m.in. fizyczne bezpieczeństwo gotówki, ale też cyberbezpieczeństwo obrotu gotówkowego. Strategia będzie też ujmować kwestie logistyki (gotówki nie może zabraknąć). A przede wszystkim powszechności stosowania banknotów i monet, bo ustanowienie gwarancji takiej powszechności to główny powód zajęcia się tematem przez bank centralny. Przedstawiciele NBP, w tym prezes, wielokrotnie już mówili, że w czasie pandemii dochodziło do odmowy przyjmowania płatności gotówkowej. Co w ich ocenie jest niedopuszczalne.