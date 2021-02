Pierwszy to jedno z pytań I prezes SN: „Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?”. Nie „kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia”, tylko „czy rozpoczyna się od chwili wypłaty”. Ze szkoły wiemy, że pytania zamknięte są łatwiejsze, a kierunkowane to już sama przyjemność. Tu konsekwencją może być jedynka, ale z jedenastoma zerami. 100 000 000 000 zł. Odpowiedź „tak” będzie bowiem oznaczać, że w przypadku wygranej frankowicza i unieważnienia kredytu bank nie ma podstaw, by dochodzić od niego nawet zwrotu udzielonej kwoty kredytu. Innymi słowy: frankowicze dostaliby mieszkania za darmo (plus zwrot nienależnie płaconych rat). Jeśli wszyscy poszliby do sądów, to darmowe mieszkania byłyby dla wszystkich. Prezes mBanku, jednego z bardziej frankowych, szacował ostatnio, że dla jego instytucji koszt wyniósłby ok. 15 mld zł. Uwzględniając udział mBanku w portfelu frankowym całego sektora, straty dla systemu to właśnie 100 mld zł lub nawet trochę więcej.