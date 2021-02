Ta presja po wczorajszym komunikacie NBP będzie pewnie nieco mniejsza, choć przecież bank centralny nie zadeklarował się jednoznacznie, że wesprze banki komercyjne. Postawił aż pięć warunków, w tym taki, że do programu ugód musi przystąpić odpowiednio duża część sektora bankowego, by w ogóle miał on sens. Dla NBP problem z kredytami walutowymi to kwestia zagrożenia dla stabilności systemu finansowego, więc im większy zakres będą miały ugody, tym lepiej. Ale też nikt nie powinien oczekiwać, że bank narodowy już na tym etapie powie twarde „tak” dla ugód. Nadal trwają negocjacje. Wszystkie strony trzymają karty przy orderach i tak chyba należy tłumaczyć dalece posuniętą frankową asertywność ze strony NBP – ale też i KNF. Obie instytucje muszą zdawać sobie sprawę, pod jak dużą presją znaleźli się bankowcy. Już za półtora miesiąca Sąd Najwyższy odpowie na sześć pytań bezpośrednio związanych z sprawą mieszkaniowych kredytów walutowych. To powinno wyznaczyć kierunek orzecznictwa w polskich sądach w sprawach, jakie wytaczają bankom frankowicze . I nie musi być to kierunek pożądany przez banki. Ich szefowie to doskonale wiedzą, kalkulują więc, czy ugody z frankowiczami nie byłyby mniejszym złem. To nie jest dobry moment na wyciąganie do nich pomocnej dłoni, jeśli chce się od banków ugrać możliwie dużo. Tym bardziej że zarówno KNF, jak i NBP zapewne pamiętają, że polski sektor bankowy w sprawie frankowych kredytów ma dużą skłonność do hamletyzowania i rozmywania problemu, co w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie udowodnił. Silna presja może zwiększać skłonność do kompromisu, więc instytucje świadomie przeciągają strunę. Mogą to robić bez większego ryzyka wywołania społecznego oburzenia, bo sektor bankowy – zasłużenie czy nie – nie cieszy się zbyt dużym zaufaniem. Postawa instytucji państwa w tej sprawie może wynikać z jeszcze jednej przesłanki: nie chcą one brać odpowiedzialności, na wypadek gdyby operacja „ugoda” przyniosła jakieś negatywne skutki uboczne. Sektor bankowy nie jest jednorodny pod względem kondycji poszczególnych banków. Asertywność KNF i NBP, to ich „sami się dogadajcie” to w istocie: „sami musicie zdecydować, co jest dla was lepsze, żebyście potem nie mieli pretensji”. Z tego punktu widzenia „nie mówimy »nie«” dla wsparcia konwersji kredytów frankowych na złotowe, które właśnie padło ze strony NBP, to i tak bardzo dużo.